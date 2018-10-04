احتفلت الفنانة المصرية نسرين أمين بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة أمينة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستغرام".
ونشرت نسرين صورة قديمة لها برفقة ابنتها، والتي أصبحت في سن المراهقة، وعلقت قائلة "إلى ابنتي التي ستظل دائمًا بيبي في نظري عيد ميلاد سعيد حبيبتي ".
وهنأ الجمهور الفنانة نسرين أمين بمناسبة عيد ميلاد ابنتها، وتمنى لها السعادة، ولاحظ المعجبين أن هناك شبه كبير بينهما، حيث ورثت ملامحها , وسبق للفنانة المصرية وأن نشرت العام الماضي صورها مع ابنتها في المصيف، وتعجب الجمهور أن لها ابنة في سن المراهقة، وبخاصة أنها لم يسبق وأن كشفت أن لديها ابنة من الأساس.
ولم تكشف نسرين من قبل أي تفاصيل عن زواجها السابق وعن حياتها الشخصية والتي تعتبرها خط أحمر لا يهم الجمهور، وهذا ما حدث من قبل مع الفنانة ريهام حجاج والتي لها ابنة ورفضت نشر صورها.
ونافست نسرين أمين في رمضان الماضي من خلال مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، مع الفنانة زينة والفنان فتحي عبدالوهاب.
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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