كشف تقرير لصحيفة "لو فيغارو" أن مغنية الروك الفرنسية المعروفة باسم "ديامس" قررت الانتقال للإقامة في المملكة العربية السعودية.

وأشارت نقلاً عن مقابلة أجرتها مجلة "لا بروفانس" مع صديقتها فيتا، أن النجمة السابقة تعيش في المدينة المنورة منذ عام تقريباً.

وقالت: "هي صديقتي المفضلة وتعيش حالياً في الخارج. لكننا نتواصل بشكل دائم. لقد توقفت تماماً عن الغناء والعزف. ولهذا نتحدث عن حياتنا كنساء. فهي أم مثلي. وحين تعود إلى فرنسا سنمضي الوقت معاً".

وأضافت: "هي سعيدة جداً بخياراتها. قد لا يفهم بعض الأشخاص ذلك. لكنها سعيدة جداً وأنا أتفهمها. ورغم ذلك تشتاق إلى الناس. وبرأيي كانت من أبرز فنانات العصر".

وحتى موعد المقابلة، لم يكن مكان إقامة الفنانة معروفاً. فقد نشرت في وقت سابق على حسابها على "تويتر" صورة جعلت الكثيرين يعتقدون أنها تقيم في دبي.

وقد جاء في العدد الأخير من مجلة "بوبليك" الذي صدر في 12 أكتوبر الحالي أن النجمة السابقة انتقلت إلى المدينة مع زوجها فوزي ترخاني في العام 2016.

ويذكر أن ميلاني جورجيادس المعروفة باسم "ديامس" اعتزلت الفن منذ العام 2009. وفي العام 2012 ظهرت بالحجاب للمرة الأولى خلال مقابلة أجريت معها ضمن برنامج عرض على شاشة TF1 الفرنسية.