احتفلت أسرة الزعيم عادل إمام بحفل زفاف الفنان محمد إمام وذلك فى إحدى القرى السياحية فى الساحل الشمالى مساء الثلاثاء الماضى، وانتشرت عدد من الصور ومقاطع الفيديوهات القصيرة منذ بدء الفرح حتى نهايته، رغم عدم دخول وسائل الإعلام، ورغم غيابه عن الفرح إلا أن الفنان صلاح عبد الله مازح النجم الكبير عمرو دياب.

وقال "عبد الله": "في فرح محمد إمام كل النجوم سعوا للتصوير مع الهضبة إلا العبد لله.. الهضبة هوه اللى سعى وأنا اللى رفضت أتصور معاه.. ماتزعلش ياعمورة.. لإنى كنت مضايق إن الظروف حرمتنى من حضور الفرح".

ووجه الزعيم عادل إمام ونجلاه محمد ورامى الدعوة إلى 300 شخص لحضور حفل الزفاف الذى فرضت عليه عائلة الزعيم السرية ، حيث طلبوا من المدعوين عدم الإفصاح عن تفاصيل حفل الزفاف وموعده ومكانه.