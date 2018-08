جمهور كيلى كلاركسون يطلب منها تحديد موعد الحفلة المقبلة

طلب جمهور الحفل الغنائى للمطربة الشابة كيلى كلاركسون تحديد موعد الحفلة المقبلة، وذلك بحفلها الأخير الذى أبدعت فيه وأدهشت الجماهير وهذا وفقًا لما جاء بموقع Closerweekly.

من برنامج "American Idol" للمسرح مباشرة بعد نجاحها، استطاعت المطربة الشابة كيلى كلاركسون أن تقنع جمهورها بأنها "سوبر ستار" وتستحق أن يكون لها أكثر من حفل غنائى قادم، وقبل إنهاء الحفل، طلب جمهورها تحديد الموعد القادم للحفل من الآن.

أنهالت عليها تغريدات موقع "تويتر" بأن حفلها كان من أكثر الحفلات الرائعة وأن أدائها كان ممتاز بنسبة كبيرة جداً، وأن صوتها رعب الحاضرين من عظمته.

يذكر أن مغنية البوب الأمريكية كيلي كلاركسون قدمت عدد كبير من الأغانى، و من ابرز اغنيات كيلى "Because of You" و "Catch My Breath" و "A Moment" Like This "و "Love So Soft " و غيرهم .