جمهور كيلى كلاركسون يطلب منها تحديد موعد الحفلة المقبلة

طلب جمهور الحفل الغنائى للمطربة الشابة كيلى كلاركسون تحديد موعد الحفلة المقبلة، وذلك بحفلها الأخير الذى أبدعت فيه وأدهشت الجماهير وهذا وفقًا لما جاء بموقع Closerweekly.
من برنامج "American Idol" للمسرح مباشرة بعد نجاحها، استطاعت المطربة الشابة كيلى كلاركسون أن تقنع جمهورها بأنها "سوبر ستار" وتستحق أن يكون لها أكثر من حفل غنائى قادم، وقبل إنهاء الحفل، طلب جمهورها تحديد الموعد القادم للحفل من الآن.
أنهالت عليها تغريدات موقع "تويتر" بأن حفلها كان من أكثر الحفلات الرائعة وأن أدائها كان ممتاز بنسبة كبيرة جداً، وأن صوتها رعب الحاضرين من عظمته.
يذكر أن مغنية البوب الأمريكية كيلي كلاركسون قدمت عدد كبير من الأغانى، و من ابرز اغنيات كيلى "Because of You" و "Catch My Breath" و "A Moment" Like This "و "Love So Soft " و غيرهم .
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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