رامى صبرى يحيى حفل جماهيرى كبير بالإسكندرية

أحيا النجم رامي صبري، حفلا غنائيا ضخما داخل نادي ريو بالإسكندرية، بحضور جماهيري غير مسبوق ليكون مسك ختام سهرات الموسم الصيفي لعروس البحر المتوسط.
حضر رامي مقر الحفل بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وأشعل أجواء المكان بعدد كبير من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة منها "اجمل ليالي عمري" ،"اهد الدنيا"، والتي قام بتصويرها مؤخرا بييروت مع المخرج فادى حداد وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وحققت نجاحا كبير منذ طرحها.
كما قدم رامي أغاني "الراجل" ،"تعالي" ،"كلمه" بالأضافة الي ميدلي لاغاني "غمضت عيني" ،"نفسها تشوفني" ،"مش فارق" ،"بحبك" ،"مش فاكر ليك" و"فاكر زمان" .. وغيرهم ممن تخللها العديد من الصور بطريقة السيلفي مع محبيه من مختلف الأعمار.
وعلي جانب آخر يستعد رامي صبري لإحياء حفل ختام الموسم الصيفي بنادي مدينتي
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