وفاة الممثل براد ويليام عن 56 عاماً

تُوفي النجم براد ويليام هينك، الذي كان لاعباً سابقاً في اتحاد كرة القدم الأميركي، قبل أن يدخل عالم التمثيل لاحقاً، وأصبح ممثلاً من خلال مشاركته في مسلسل "Orange Is The New Black". وذكرت مجلة "TMZ" الأمريكية نقلاً عن أسرة براد ويليام هينك، أن النجم فارق الحياة عن عمر ناهز الـ56 عاماً أثناء نومه، يوم الثلاثاء المنصرم من دون معرفة سبب رحيله المفاجئ حتى الآن.