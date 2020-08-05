كشفت الممثلة السورية أمل عرفة إصابتها بفيروس كورونا المستجد على الرغم من اتباعها الاجراءات الوقائية طوال الوقت.وعبر حسابها على فيسبوك، كتبت أمل عرفة "خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي (بكوروناية بنت حلال)، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عاديرغم انو الألم كافر".

وأضافت: "أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير، الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريباً كانو بارفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى.. كورونا سنصاب به جميعاً، انتبهوا عالكبار بالعمر.. انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار، بعد أيام رح اتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير".

واختتمت: "استمعتوا، كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، نحنا ضيوف وبس، وهي قناعتي قبل الكورونا، ألف سلامة سوريا، شكراً للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه منع الفايروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان".

وتشارك أمل عرفة في مسلسل "شارع شيكاغو".مسلسل "شارع شيكاغو" دراما بوليسية رومانسية تدور أحداثها في حقبتين مختلفتين هما الزمن الحالي وستينيات القرن الماضي، من ‏بطولة عباس النوري، سلاف فواخرجي، دريد لحام، أمل عرفة، مهيار خضور، حسام الشاه، جهاد سعد، نادين خوري، ماهي الراعي، تيسير ‏إدريس، نادين سلامة، وسيم الرحبي، نظلي الرواس، تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.‏