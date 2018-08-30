استقرت الفنان الكوميدية الشابة شيماء سيف على تأجيل تصوير مسلسلها الجديد "جوهرة"، والذي يعد أولى بطولاتها الدرامية المطلقة،إلى الفترة التي تلي زفافها، المنتظر إقامته خلال الفترة القادمة.
وكان العمل مقررا له التصوير قبل شهرين إلا أن عدة أمور ساعدت في تأجيله، واتٌخذ القرار النهائي بتأجيله لما بعد زفافها من محمد كارتر.
المسلسل الجديد يدور عن المشكلات الاجتماعية التي تقابل إحدى الفتيات المصريات وتقدمه بشكل كوميدي، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج هشام فتحي.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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