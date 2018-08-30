

استقرت الفنان الكوميدية الشابة شيماء سيف على تأجيل تصوير مسلسلها الجديد "جوهرة"، والذي يعد أولى بطولاتها الدرامية المطلقة،إلى الفترة التي تلي زفافها، المنتظر إقامته خلال الفترة القادمة.

وكان العمل مقررا له التصوير قبل شهرين إلا أن عدة أمور ساعدت في تأجيله، واتٌخذ القرار النهائي بتأجيله لما بعد زفافها من محمد كارتر.

المسلسل الجديد يدور عن المشكلات الاجتماعية التي تقابل إحدى الفتيات المصريات وتقدمه بشكل كوميدي، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج هشام فتحي.