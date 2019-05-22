الفنان مصطفى حشيش في حالة حرجة بعد نقله للعناية المركزة

نُقل الفنان مصطفى حشيش، إلى إحدى المستشفيات الخاصة بعد تعرضه إلى وعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة.

وعلَّق الفنان أحمد جمال سعيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا، "أرجو الدعاء للفنان مصطفى حشيش فهو الآن في العناية المركزة ربتا يشفيه ويعافيه ويعفو عنه يارب العالمين".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حشيش، هو مسلسل "لآخر نفس"، الذي يعرض حاليًا عبر قناة "الحياة"، والمسلسل يشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي.