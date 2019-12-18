اهتمامات الصحف السودانية الأربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت أنه تم الاتفاق مع الوسيط السوداني على تشكيل الحكومة بعد فترة المئة يوم، لتقوم بإكمال ما تبقى من بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار سيستمر وتأكيدًا لرغبة جميع الأطراف في تحقيق السلام.

وأشارت إلى عقد لجنة إعادة الانتشار التي ترأسها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة اليمنية اليوم اجتماعها السابع لمناقشة خطوات إعادة انتشار ميليشيات الحوثي الإرهابية والقوات الحكومية من المدينة الميناء الإستراتيجي على البحر الأحمر.

ونشرت إعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن السُلطة ما تزال تنتظر رد حكومة الاحتلال للسماح بإجراء انتخابات في القدس الشرقية كما جرى في الأعوام 1996 و2005 و2006 .

وأبرزت تأكيد مصدر أمني رفيع في قيادة الفرقة الخامسة بالجيش العراقي انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتعقب تنظيم داعش شرق محافظة ديالى.

وسلطت الضوء على تأكيد رئيسي الحكومة والبرلمان في لبنان سعد الحريري ونبيه بري في بيان مشترك وجوب تحلي اللبنانيين بالوعي واليقظة، وعدم الوقوع في وحل الفتنة.