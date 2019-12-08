اهتمامات الصحف البريطانية الأحد



اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتزايد الغضب الشعبي في العراق على الرغم من سقوط عدد كبير من القتلى بسبب التعامل الأمني العنيف مع المتظاهرين الذين ينادون بالإصلاح.

ونقلت تقارير عن التوترات الأمنية في قاطع غزة وسط تبادل للهجمات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية .

وتناولت صحف اليوم مثول زعيمة يمنمار أونغ سان سو تشي الأسبوع المقبل أمام محكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أرفع محاكم الأمم المتحدة، للدفاع عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش.

وأوردت أنباء عن مقتل 43 شخص جراء حريق ضخم وقع وسط العاصمة الهندية نيودلهي.

وفي الشأن المحلي البريطاني، كثفت الصحف الإهتمام بالحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في عملية الاقتراع العام المقرر تنفيذها يوم الخميس المقبل. وسط اهتمام بارز بالقضايا المحلية وفي مقدمتها إصلاح الخِدْمات الصحية.