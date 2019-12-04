اهتمامات الصحف البريطانية الأربعاء



ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم على تغطية أخبار القمة السبعين لقادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستضيفها مدينة واتفورد شمال العاصمة لندن.

وتناولت الصحف تقارير عن العنف المفرط الذي استعملته سلطات الأمن الإيرانية ضد المحتجين على الرغم من سلمية الحراك الشعبي ومشروعية مطالبه.

كما حذرت صحف اليوم من أن العراق على شفا الهاوية ويواجه خطر التفكيك أكثر من أي وقت مضى منذ الغزو الأمريكي عام 2003م، وذلك بسبب فشل التسوية الدستورية التي تمت بعد الإطاحة بصدام .

ونقلت الصحف البرطانية أنباء عن عزم كوريا الشمالية الاستمرار في اختباراتها الخاصة بالصواريخ طويلة المدى خلال الأسابيع القليلة القادمة إن لم تبدل الولايات المتحدة الأمريكية موقفها التفاوضي بخصوص نزع السلاح النووي .

وفي الشأن المحلي، اهتمت الصحف بفشل محاولة اغتيال شرطي غرب مدينة بيلفاست في إقليم إيرلندا الشمالية بعد إلقاء عبوة متفجرة على سيارة الدورية التي كان يستقلها .