اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين



اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالأوضاع في العراق، مشيرة الى إن العشرات لقوا حتفهم خلال الأسابيع الماضية جراء التعامل العنيف الذي تقابل به الشرطة المحتجين السلميين المطالبين بالإصلاح.

وأورد أنباء عن وفاة 26 شخص جراء سقوط طائرة ركاب صفيرة في مدينة قوما بشرق جمهورية الكنغو الديموقراطية.

وكتبت الصحف عن سرقة آثار قيمة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار من أحد متاحف مدينة درسدن الألمانية.

وأخبرت عن فوز الرئيس الروماني كلاوس ايوهانيس الموالي للإتخاد الأوروبي في الإنتخابات الرئاسية.

ونقلت صحف بريطانيا إنتقاد منظمات إنسانية المعاملة السيئة التي يتلقاها المهاجرين داخل مراكز الإحتجاز شمال اليونان.

وتحدثت الصحف عن تدشين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس مانفستو حزب المحافظين الإنتخابي تحت راية إكمال عملية الخروج الأوروبي.