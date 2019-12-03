اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء



أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم أنباء متفرقة عن وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي التي تنطلق هذا الأسبوع، متسائلة عن مستقبل الحلف في ظل تباين الإستراتيجيات العسكرية والدولية التي تتبناها الدول الأعضاء.

وأشارت في شأن منفصل إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني اعترف من خلال تقرير بثه مؤخرًا بقتل سلطات الأمن بعض المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد الشهر الماضي.

وحمّلت صحف بريطانيا الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولية عن أعمال العنف وعمليات الاختطاف التي يتعرض لها المحتجون في بغداد.