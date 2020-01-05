اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الذي أفاد أن حكومة الاحتلال تتجاهل مواقف المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان بوصفه جريمة حرب وتواصل التصرف كونها دولة فوق القانون مستندة في ذلك على دعم وتشجيع وحماية الإدارة الأمريكية.

وركزت على تحذيرات البرلمان الأُردني من خطورة التصعيد الإقليمي على حساب مصالح أمن العراق واستقراره.

ونشرت صحف الأحد الأنباء عن ارتفاع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في العاصمة الإندونيسية والمناطق المحيطة بها إلى 53 شخصًا.

وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن 11 مدنيًا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في العاصمة طرابلس وضواحيها خلال شهر ديسمبر الماضي جراء أعمال عسكرية.