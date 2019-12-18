اهتمامات الصحف العراقية الأربعاء

واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم تركيزها على الحراك الجاري لاختيار بديل لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي, فضلًا عن ملابسات تشريع قانون انتخابات جديد في مجلس النواب يوصف عادة بأنه مثير للجدل.

ونوهت الصحف في هذا المجال بالمشاورات التي أجرتها وفود نيابية من مختلف الكتل السياسية خلال الساعات الماضية مع رئاسة الجمهورية للوصول إلى اتفاق مرضٍ بشأن اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد تلبي مطالب المتظاهرين وتتناغم مع شروطهم ومن بينها أن يكون مستقلًا وألا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية العراقية.

ولفتت الانتباه إلى انقضاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد غدًا الخميس من دون ظهور ما يشير للتوصل إلى اتفاق حول اسم الشخص الذي سيكلف بهذه المهمة.

وتناولت صحف الأربعاء آراء القانونيين بشأن الموقف في حالة تجاوز التوقيتات الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد "15 يومًا" ومن بينها قيام رئيس الجمهورية بمهام رئيس الوزراء بموجب أحكام الدستور.

وأخبرت صحف العراق باتفاق الكتل السياسية على صيغة نهائية لقانون الانتخابات الجديد باعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والترشيح الفردي بنسبة 100 في المئة للفائز بأعلى الأصوات.