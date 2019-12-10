اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء



اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا مع اقتراب موعد نشر تقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات القرارت الدولية بشأن مبيعات الأسلحة إلى هناك.

وكتبت صحف بريطانيا عن مثول زعيمة مينمار أمام محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع للدفاع عن جرائم الإبادة التي ارتكبها الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وأوردت أنباء عن فقدان الاتصال بطائرة نقل على متنها 38 شخصًا كانت في طريقها من تشيلي إلى القطب الجنوبي المتجمد.

وتناولت في الشأن المحلي تقارير عن متنوعة عن سير الحملات الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم الخميس القادم.