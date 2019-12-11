اهتمامات الصحف العراقية الأربعاء



ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الحوارات والمناقشات الدائرة الآن بشأن المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة.

وسلطت الضوء على الدعوات المطالبة بحل مجلس النواب تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في ضوء قانون الانتخابات الجديد المقرر التصويت عليه في مجلس النواب قريبًا.

وأشادت بدور رئيس الجمهورية في إنجاز ملف الحكومة الجديدة كونه قد خول بهذه المهمة من قبل أكبر كتلتين برلمانيتين بعيدًا عن أية تدخلات وفي ضوء مطالب المتظاهرين وشروطهم المعلنة التي ينبغي توفرها في المرشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.

ودعت إلى اختيار رئيس وزراء قادر على مواجهة التحديات الأمنية ‏والخدماتية ، وإعادة ثقة الشارع بالحكومة.