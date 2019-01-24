اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم،باستضافة الخرطوم في وقت لاحق اليوم، جولة جديدة من المفاوضات بين فرقاء أفريقيا الوسطى،بمشاركة الأمم المتحدة وفرنسا وروسيا.

وأشارت الصحف إلى انطلاق المباحثات العسكرية السودانية الأردنية في الخرطوم أمس برئاسة رئيسا أركان القوات المشتركة في البلدين.

وأخبرت عن قصف مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، أمس معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

ولفتت الانتباه إلى أن انفجارين عنيفين هزا أمس، مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وركزت صحف السودان على تأكيد نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان أمس ، في دافوس الارتباط العضوي بين الصين والولايات المتحدة كأكبر اقتصادين عالميين.