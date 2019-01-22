اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، دعوة وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، أجهزة إنفاذ القانون، للالتزام بالمواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي.

ونشرت اعلان وزير النفط فى جنوب السودان، إزيكيل لول، إعادة فتح حقول النفط التي دمرتها الحرب الأهلية، بعد إصلاح الآبار وضخ الخام منها، اعتباراً من يوم امس.

واخبرت صحف الصباح عن تمكن قوات النخبة الشبوانية بدعم من قوات التحالف العربي من اقتحام منطقة – العرم- الاستراتيجية في مديرية – حبان- الفاصلة بين محافظتي شبوة وأبين جنوب البلاد .

واخبرت عن اقرار مجلس النواب الأردني، أمس قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين في خطوة تلبي مطالب شعبية تتردد منذ سنوات.

ونقلت عن مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزير مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيره الأميركي مايك بومبيو عملية الانسحاب من سوريا والعلاقات الثنائية في مكالمة هاتفية امس.