اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم،خبر وصول رئيس الوزراء رامي الحمد الله لبيروت للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية.

وأشارت الصحف إلى تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، بأن القيادة الفلسطينية لن تقبل أو تسمح بتغيير مبادرة السلام العربية أو التلاعب بها، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أي جهة كانت.

وسلطت الضوء على ما كشفت عنه وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة ، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، عن إدراج مشاريع قرارات داعمة للاقتصاد الفلسطيني على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستنطلق أعمالها يوم غد الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوردت صحف فلسطين خبر تقديم الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ، تقريراً مشتركًا إلى محققي الأمم المتحدة يشرح بالتفصيل عمليات قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين أثناء المسيرات السلمية في قطاع غزة، وهو سلوك يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.