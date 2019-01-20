اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس السودانى عمر البشير أنه لن يسمح بربيع عربي في السودان.

وركزت الصحف على إشادة وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، بالتعاون الذي تبذله الحكومة اليمنية في الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي.

ونقلت عن المنظمة الدولية للهجرة، قولها إن نحو 117 مهاجراً مفقودون بعد أن غادروا ليبيا على متن قارب مطاطي قبل يومين فيما جرى إنقاذ ثلاثة مهاجرين بعد غرق القارب في البحر المتوسط.

ونشرت صحف الأحد إعلان مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس، تفكيك خلية -داعشية- مكونة من 4 أشخاص ينشطون فى رصد مواقع القوات الأمنية بمحافظة كركوك، وتزويد عصابات التنظيم الإرهابي بتفاصيلها، بغرض استهدافها.

وسلطت صحف السودان الضوء على تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، أنها ستعمل حتى اليوم الأخير للتوصل إلى حل تعاقدي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .