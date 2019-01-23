اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الجزائر، مشيرة إلى أنها ستناقش ملفات التعاون الثنائي وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

وأبزرت تأكيدات نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، على أن المؤسسة العسكرية لن تحيد عن مهامها الدستورية، ولفته إلى جاهزية القوات المسلحة والأمنية لتأمين الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل.

وتطرقت صحف الأربعاء إلى توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، على معاهدة جديدة بين البلدين تضع اللبنة الأولى لبناء جيش أوروبي موحد.

ونقلت تفاقم الأزمة بين إيطاليا وفرنسا، بعد تصريحات وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، وأمنياته فيها أن يتمكن الشعب الفرنسي من التخلص من ماكرون وحكومته.

وتابعت الصحف تطورات الوضع في السودان، مخبرة عن إعلان المعارضة عن تنظيم مسيرات احتجاجية مناهضة للحكومة في كل أنحاء البلاد، غدًا الخميس.

وأنبأت صحف الجزائر عن إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي عن توسيع قائمة العقوبات المفروضة على سوريا بإضافة 11 رجل أعمال و 5 شركات، إلى قائمة العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري والموالين لها.