اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم أنباء الوضع الأمني في ليبيا حيث أخبرت عن نجاح وفد أعيان ومشايخ ورفلة من بني وليد في وقف الاقتتال الدائر جنوب العاصمة الليبية طرابلس الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص , وسط أنباء تفيد بزيارة منتظرة لسفير الولايات المتحدة مصحوبا بفريق من الخبراء الأمنيين وضباط استخبارات أمريكيين غدا الى طرابلس لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على تجاوز عقبات تنفيذ الترتيبات الأمنية وعدم عودة الاقتتال

مجددا الى طرابلس .

واوردت صحف الثلاثاء في الشأن السوري اعلان الموفد الأمريكي السابق لدى التحالف الدولي ضد تنظيم " داعش " الإرهابي بريت مكغورك ان الولايات المتحدة ليست لديها خطة لسوريا وذلك في الوقت الذي تنفيذ فيه أمر الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الامريكية من سوريا وذلك بالتزامن مع أنباء عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص في انفجار انتحاري استهدف رتلا للقوات الأمريكية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا .

ورصدت في شأن آخر بدء مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث ثاني زياراته لصنعاء في شهر يناير الجاري للدفع قدما نحو تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في السويد حول الهدنة في الحديدة .

ونقلت اعلان الأمم المتحدة عن مقتل وإصابة العشرات من قوات حفظ السلام في هجوم مسلح استهدف قاعدة لقوات حفظ السلام في مدينة اغلهوك شمال شرقي مالي .

وتطرقت إلى كشف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطتها البديلة بعدما رفض البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ليزداد عمق الازمة السايسية التي تعيشها لندن قبل عشرة أسابيع من موعد الانسحاب