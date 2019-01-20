اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاحد

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على إعلان عدد من الشخصيات السياسية نيتها خوض انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يوم 18 ابريل القادم.

واهتمت الصحف بجلسات المنتدى الوطني حول الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى إعلان وزارة الداخلية "الحرب" على عصابات تهريب البشر في البلاد.

ولفتت صحف الأحد إلى "قلق" المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إزاء تدهور الوضع الأمني واستمرار الاشتباكات المسلحة في طرابلس وجنوب البلاد، مشيراً إلى أن الأزمة السياسية في ليبيا يعززها غياب الثقة بين الأطراف الليبية بسبب التدخلات الخارجية وتشابك المصالح.

وفي الشأن اليمني، حذرت الأمم المتحدة من استمرار خرق اتفاق وقف النار ورفض المليشيات الحوثية المدعومة من إيران الانسحاب من ميناء الحديدة الاستراتيجي، لافتة إلى أن ذلك يغرق اليمن في كارثة إنسانية واقتصادية.

وفي متفرقات أخرى، تابعت صحف الجزائر، تصعيد محتجي "السترات الصفراء" اللهجة تجاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مطالبين أياه بالتنحي ورفضهم الحوار الوطني الذي دعا إليه ماكرون للخروج من الأزمة المستمرة في فرنسا منذ 10 أسابيع.