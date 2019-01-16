اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بجدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم, مستبعدة أن يكون من بين فقراته التصويت على أسماء المرشحين للمقاعد الوزارية الثلاثة الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي, وهي الداخلية والدفاع والعدل .

وأبرزت صحف اليوم قرار رئاسة مجلس النواب بإيقاف إجازات وايفادات النواب لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الجاري 2019 والتي مازالت محل مراجعة من قبل الكتل البرلمانية ومن قبل الحكومة.

وأشارت إلى وصول تعزيزات عسكرية عراقية إلى الشريط الحدودي مع سوريا لمنع تسلل العناصر الإرهابية إلى داخل الأراضي العراقية.

وتطرقت صحف الأربعاء إلى زيارة وزير الدفاع الأسترالي "كرستوفر باين" الحالية للعراق ،مبرزة المباحثات التي أجراها أمس مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والتي تركزت حول دعم قدرات القوات العراقية وتلبية احتياجاتها.