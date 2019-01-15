اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء
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اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

الصحف العراقية
بغداد - العرب اليوم

أولت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامًا خاصًا بزيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى بغداد أمس على رأس وفد رفيع ,مركزة على المباحثات التي أجراها مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي, والتي تمحورت حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واهتمت الصحف بزيارة وزير خارجية فرنسا "جان أيف لورديان" إلى العراق ,مركزة على المباحثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين التي تناولت إمكانية مساهمة فرنسا في إعادة إعمار المدن العراقية المحررة, والاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال.

وتطرقت إلى تحديد مفوضية الانتخابات موعد انتخابات مجالس المحافظات.

وتناولت صحف الثلاثاء مناقشة مجلس النواب العراقي عدد من مشاريع القوانين المهمة من بينها التعديل الأول لقانون استرداد أموال العراق, ومحاربة الكسب غير المشروع وتضمين الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2019 فقرة داعمة للمنتج الوطني .

 

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اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء



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