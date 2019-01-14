اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأبرزت موافقة مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي الأعضاء على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد ثلاثة أشهر جديدة بدءا من صباح غد الثلاثاء.

ونشرت تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن العام الجاري سيكون المحطة الأخيرة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي، بعد عامين من تنفيذ الإصلاحات.

وأنبأت صحف الإثنين، عن وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني اللواء محمد صالح طماح، متأثرا بجراحه إثر إصابته في هجوم شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على قاعدة "العند" الجوية.

وتطرقت إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مواقع في قطاع غزة والمواقع المحاذية للسياج الحدود الأمني شرق القطاع.

واهتمت الصحف بتحذير رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل كارثة للبلاد.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 5 أشخاص إثر عاصفة ثلجية قوية ضربت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وأدت إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية.