اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاحد

واصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الحديث عن عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مشيرة إلى أن أعضاءً بارزين بمجلس العموم البريطاني يخططون حالياً للتدخل في عملية التفاوض مع التكتل الأوروبي على ضوء نتيجة تصويت مجلس العموم البريطاني القادم على خطة الخروج بعد غد الثلاثاء، وتداعيات ذلك على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وحكومتها .

وسلطت الصحف الضوء على الدور الإيراني في زرع الفتن والقلاقل في أوروبا، وموقف الاتحاد الأوروبي، وما تشاهده من الخطر المتصاعد الذي تشكله إيران على الأمن الأوروبي والعالمي بعد الكشف عن سلسلة من المخططات الإرهابية للنظام الإيراني على التراب الأوروبي.

وتطرقت إلى أهداف الجولة الحالية التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في منطقة الشرق الأوسط التي بدأها من الأردن ، ومطالبته التصدي للتدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وتطرقت إلى الحرب الخفية بين الكيان الاسرائيلي والنظام الإيراني داخل الأراضي السورية .

وفتحت الصحف ملف مقتل الأمين العام السابق لهيئة الأمم المتحدة داغ همرشولد عام 1961 في حادث سقوط طائرة بأدغال أفريقيا، وذلك بعد الاطلاع على أدلة جديدة حول ذلك الحادث.

ونقلت الصحف مقتل 21 شخصا، على الأقل، جراء انهيار منجم فحم شمال غربي الصين، وإنقاذ 66 عاملا بعد انهيار سقف المنجم السبت الماضي .

ولفتت النظر إلى أن ما يقارب من 84 ألف شخص تظاهروا السبت في كلّ أنحاء فرنسا، في إطار احتجاجات "السترات الصفراء، واندلاع المواجهات بين قوّات الأمن والمتظاهرين.

وأشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى إصابة العشرات في انفجار بمخبز بوسط العاصمة الفرنسية باريس أمس السبت.