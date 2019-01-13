اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاحد

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والتي يلتقي خلالها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأخبرت عن مقتل 6 من العناصر المسلحة في تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية، أثناء مداهمة لإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة جهينة التابع لمحافظة سوهاج.

وأشارت إلى استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة 25 آخرين، ضمن "مسيرة العودة"، واعتقال 5 فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وتابعت صحف الأحد إرسال الولايات المتحدة قوات برية ومجموعة من السفن الحربية نحو سوريا للمساعدة في سحب قواتها من البلاد.

وتحدثت عن اندلاع اشتباكات أمس في مدينة الحديدة اليمنية بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، برغم الهدنة الهشة في المدينة الاستراتيجية.

ولفتت الانتباه إلى الانفجار الهائل وسط العاصمة الفرنسية "باريس" وإصابة 36 شخصًا، ونشر وزارة الداخلية الفرنسية 80 ألف من رجال الأمن، استعدادًا لمواجهة احتجاجات ومظاهرات " السترات الصفراء" الجديدة في العاصمة وعدة مدن أخرى.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 21 شخصًا إثر موجة الصقيع السيئة التي اجتاحت أوروبا، ونبأ مقتل خمسة من عناصر الشرطة الأفغانية إثر هجوم لحملة طالبان على نقطة تفتيش في إقليم قندهار الجنوبي.