اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس البرلمان الجزائري ومنسق قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، معاذ بوشارب، عدم تأجيل انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن المؤتمر الاستثنائي للحزب سيختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرشحا فيها لولاية رئاسية جديدة.

وواكبت الصحف احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في باريس للاسبوع التاسع، للتنديد بسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية نشرت 80 ألف شرطي لتطويق المظاهرات ومنع حدوث تخريب.

ورصدت التطورات في الأزمة اليمنية، مبينة أن الأمم المتحدة طالبت طرفي الصراع بضبط النفس بعد تسجيل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وسط دعوات بتوسيع مهام المراقبين الدوليين.

وأشارت إلى شروع واشنطن في سحب العتاد العسكري كخطوة أولى في تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من سوريا، كما نقلت تأكيد مساعد الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، عدم وجود أي مخطط أو طرح لعودة دمشق لعضوية الجامعة بمناسبة القمة العربية في تونس.