اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الرسالة التي حملها وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى نظيره الفنلندي صولي نينيستو، لتعزيز التعاون والتشاور السياسي بين البلدين، مواكبة في شأن محلي آخر، عمليات فك العزلة عن المناطق الجبلية والريفية جراء محاصرة الثلوج لها وانقطاع حركة السر على عشرات الطرقات الرئيسية والفرعية.

وتابعت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة 25 آخرين في مواجهات مع قوات الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة أمس.

ولفتت صحف السبت إلى بدء الجيش الأمريكي العامل في سوريا في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، عملية الانسحاب ورفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد رزنامة زمنية للانتهاء من الانسحاب.

وأخبرت عن مناشدة المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيت، لطرفي الصراع إلى التعقل، ودعوته إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن استئناف مسار السلام في اليمن.

وأخبرت صحف الجزائر عن نزول محتجي السترات الصفراء في فرنسا إلى شوارع العاصمة باريس وباقي المدن للأسبوع التاسع تنديدًا بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وفوز المعارض فيليكس تشيسكيدي برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الانتخابات التي جرت في 30 ديسمبر الماضي.