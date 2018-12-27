اهتمامات الصحف الجزائرية الصادره الخميس

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بزيارة وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، إلى الجزائر في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وواكبت تطورات الأحداث في تونس، مشيرة إلى تواصل الاحتجاجات التي توسعت إلى عدة مناطق تونسية، تنديدًا بالأوضاع الاجتماعية المتردية والبطالة التي يعيش فيها الشباب، توازيًا مع إعلان نقابة الصحافيين التونسيين عن شن إضراب احتجاجا على وفاة زميل لهم حرقا مؤخرا.

وتابعت الاجتماع الأول للجنة التي تضم طرفي النزاع اليمني و الأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة اليمنية، لافتة إلى الاتهامات المتبادلة بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران بخرق وقف اطلاق النار.

وتناولت إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية عن تقديم طلب دولة فلسطين للعضوية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة خلال زيارته إلى نيويورك منتصف شهر يناير المقبل، أثناء تسلم فلسطين رئاسة مجموعة 77 زائد الصين.

وفي متفرقات أخرى أشارت الصحف الجزائرية إلى مقتل 14 فردًا من قوات الأمن في هجوم جديد لبوكو حرام الإرهابية في نيجيريا.