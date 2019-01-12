اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الدعوة التي وجهها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الألماني فرانك فالتر شتانيماير، لزيارة مصر في القريب العاجل.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى استشهاد فلسطينية وإصابة 25 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مسيرة العودة.

ونشرت صحف السبت إعلان المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، بدء عملية انسحاب مدروس من سوريا، ورفضه تحديد جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للقوات.

وأشارت إلى إدانة الخارجية اللبنانية، الاعتداء الإسرائيلي الجديد على السيادة اللبنانية عبر القيام ببناء حائط وإنشاءات داخل الأراضي اللبنانية في نقاط التحفظ على الخط الأزرق بالقرب من المستعمرة المسماة "مكساف عام".

وتطرقت إلى الوضع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى تحرير قوات الجيش اليمني عددًا من المواقع في مناطق القذاميل التابعة لمديرية الحشوة بمحافظة صعدة معقل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وسلطت صحف مصر في متفرقات أخرى، الضوء على مقتل وإصابة 17 شخصًا إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة القائم العراقية الواقعة قرب الحدود السورية.