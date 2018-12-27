اهتمامات الصحف المصرية الصادره الخميس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تتحمل استمرار العشوائيات أكثر من اللازم، مشددا على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وضمان حقوق المستثمرين.

ولفتت الانتباه إلى مقتل 14 من العناصر المسلحة، إثر تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالعريش، فضلا عن مصرع 8 آخرين من حركة "حسم" الإرهابية في مواجهات مع قوات الأمن بمحافظة القاهرة والجيزة.

وتابعت الصحف الاجتماع الأول للجنة التي تضم طرفي النزاع اليمني والأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة اليمنية، مشيرة إلى الاتهامات المتبادلة بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بخرق الهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ.

وركزت على تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية تواجه مرحلة "إغلاق جزئي" بسبب النزاع مع الكونجرس الأمريكي، وأنها لن تعاود عملها بالكامل إلا بعد تمرير 5 مليارات دولار لبناء الجدار على طول حدود المكسيك.

وتناولت إعلان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي عن عزمه تقديم طلب دولة فلسطين للعضوية الدائمة في الأمم المتحدة خلال زيارته إلى نيويورك منتصف يناير المقبل، أثناء تسلمه لرئاسة مجموعة (الـ 77+ الصين).

وفي متفرقات أخرى أشارت الصحف إلى الاتهامات المتبادلة بين سوريا وإسرائيل بشأن إطلاق صواريخ من كلا الجانبين، وإعلان لبنان عن تقديم شكوى لمجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار في المنطقة.