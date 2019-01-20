اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاحد
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اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاحد

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها قرار الإضراب العام بيومين في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص في تونس خلال شهر فبراير القادم، الذي أعلن عنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وذلك في ظل تواصل الازمة بين الاتحاد والحكومة بشأن مطالب الاتحاد العمالية.

ورصدت في الملف الليبي تهديد الولايات المتحدة وبريطانيا بإمكانية التحرك في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات جديدة على المفسدين الذين يهددون السلام ويسعون إلى زيادة مكاسبهم وإبقاء الوضع الراهن في ليبيا دون تغيير.

واهتمت صحف الأحد في شأن آخر بتجديد أحزاب السلطة في الجزائر، دعوتها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية جديدة، بعد إعلان الرئاسة موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ 18
من أبريل القادم.

ونقلت تحذير الحكومة الفلسطينية من استمرار الاعتداءات على القدس العربية المحتلة والمسجد الأقصى المبارك محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن المحاولات والمساس بالوضع الحقيقي والوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.
وتابعت صحف تونس تواصل احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا في أسبوعها العاشر، وسط تعزيزات أمنية مشددة وتوتر يخيم على العديد من المدن الفرنسية.

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