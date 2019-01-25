اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعه
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اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعه

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الصحف الليبية
طرابلس - العرب اليوم

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ، تم خلاله مناقشة اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2019 ، مبينة تأكيد السراج أن مشروع الميزانية في مراحله الأخيرة.

وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، مع سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، وبحثهما ملف الهجرة غير الشرعية.

ونوهت صحف الجمعة إلى قيام اللجنة الأمنية المشكلة من قبل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ليبيا ، بإزالة الحواجز الترابية، وفتح طريق ترهونة طرابلس بناءً على الاتفاق المبرم بين أعيان وحكماء كل من طرابلس الكبرى وترهونة، تنفيذًا للاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب العاصمة.

وبينت موقف المفوضية الأوروبية وتعبيرها عن قناعتها بأن عملية صوفيا في البحر الأبيض المتوسط يجب أن تستمر، وؤيتها بأنها ناجحة منذ انطلاقها لتعقب مهربى البشر، وإنجازها للكثير
على طريق تحقيق أولوياتها الثابتة.

وأخبرت صحف ليبيا عن لقاء رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في روما، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وبحثهما آخر المستجدات على الساحة الليبية، والترتيبات الأمنية.

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اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعه اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعه



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