اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على اجتماع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، تناول الحالة الأمنية جنوب طرابلس.

وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا بيتر بودي، وذلك في إطار عملية التشاور بين البلدين.

ونوهت صحف الأربعاء بتصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تصريحات مثيرة، حيث شن هجومًا حادًا على قوات الجيش الوطني الليبي، ووصفه إياها بـ"الغير شرعية".

ونقلت تصريحات المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني، إتهامه للدول العظمى الخمس بالوقوف وراء التحكم بأداء المبعوث الأممي غسان سلامة، وإيضاحه أن الأمم المتحدة لا يتحكم بقرار من يرأسها، بل يتبلور موقفها في الأساس حسب إرادة الدول العظمى الخمس فيه.

وعرجت صحف ليبيا على تصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، وتأكيده وضوح موقف بعثته من الانتخابات الليبية، وقوله: "أنا مستعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين أنفسهم"