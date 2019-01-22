اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، استئناف رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري تشغيل محركات عملية تأليف حكومة لبنان الجديدة، بعد توقف استمرّ أكثر من أسبوع .

وواكبت التحضيرات التي سبقت انعقاد منتدى دافوس الاقتصادي، المزمع عقده اليوم في مدينة زيوريخ السويسرية ويستمر حتى 25 يناير الجاري .

وأشارت صحف الثلاثاء، إلى الغارات الجوية التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية أمس على مواقع في سوريا، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا ً .

كما أخبرت عن حملة الاعتقالات التعسفية التي شنّتها أمس، قوات الاحتلال الإسرائيلية، في صفوف المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد بعثة الأمم المتحدة في مالي أمس أن 10 من جنودها لحفظ السلام من تشاد قتلوا في هجوم ارهابي شنه مسلحون قرب قرية في شمال مالي .

وتطرقت إلى إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عزمها المضي قدماً بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"