اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعه

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مناقشة الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مستجدات الجهود الجارية لدعم السلام وعملية المصالحة الأفغانية.

وسلطت الضوء على الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلمي خليل زاد، إلى باكستان قادماً من أفغانستان لتنسيق عملية السلام الأفغانية.

وأخبرت صحف الجمعة عن اتفاق باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على أن الحوار بين الأطراف الأفغانية هام في نهاية المطاف للتوصل إلى اتفاق على نظام أفغاني تكون فيه أفغانستان دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة بالنسبة لدول الجوار.

وأشارت إلى مطالبة الحكومة الباكستانية من المنظمات غير الحكومية الدولية والحكومات المانحة بالتركيز على الأنشطة التنموية الوطنية الهامة في البلاد.

وعرجت على تنفيذ قوات حفظ السلام الباكستانية التي تخدم في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية مشروعاً لتوفير المياه في الكونغو.

أمنياً.. أخبرت الصحف عن نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال ثلاثة مسلحين من عناصر حركة طالبان باكستان خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

أفغانياً.. تناقلت أنباء مقتل عشرة مسلحين بينهم ثلاثة من قادة حركة طالبان في هجوم شنته قوات الأمن الأفغانية على إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وتطرقت صحف باكستان إلى تجديد جمهورية الصين الشعبية دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها الانقلاب الذي تقوده المليشيات الحوثية.