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اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

اهتمامات الصحف البريطانية الأحد
لندن - العرب اليوم

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الإدانات الدولية حول الهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، وتأثيرها على أسواق النفط العالمية وتداعياتها على المنطقة.
واهتمت الصحف بإدانة المملكة المتحدة للهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص ووصفته بالأمر الخطير والاستفزازي وغير المقبول ، مؤكدة دعم المملكة المتحدة للمملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات.
وأشارت إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنّ هناك "تقدّمًا هائلًا" جار إحرازه للتوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، وأنه سيكون هناك الكثير من العمل حتّى 17 أكتوبر موعد آخر قمّة للاتّحاد الأوروبي قبل تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرّر في 31 أكتوبر.
وأخبرت الصحف بأن تونس تُجري اليوم ثاني انتخابات رئاسية منذ عام 2011 حيث يخوض الانتخابات 26 مرشحًا.

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اهتمامات الصحف البريطانية الأحد اهتمامات الصحف البريطانية الأحد



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