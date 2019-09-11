اهتمامات الصحف البريطانية الأربعاء

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالخيارات المتاحة أمام رئيس وزراء الحكومة البريطانية بوريس جونسون للتصرف بمسألة خروج بربطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة وبعد تعليقه أعمال البرلمان لمدة خمسة أسابيع.

وذكرت الصحف أن أمام جونسون أربعة خيارات: تحدي القانون والخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر، أو إبرام اتفاق بسرعة، أو الاستقالة من منصبه، أو قبول طلب تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأخبرت الصحف بإعلان وزارة الخارجية البريطانية عن عزمها إثارة مسألة تسليم إيران لناقلة النفط "أدريان داريا-1" إلى النظام السوري في الأمم المتحدة، وذلك بسبب نكث طهران بالعهود التي قدَّمتها لحكومة جبل طارق قبل الإفراج عن الناقلة.

وأشارت إلى إصدار وزارة الخارجية البريطانية قرارا باستدعاء السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدينجاد، احتجاجا على مخالفة طهران الضمانات التي قدمتها بعدم قيام الناقلة "أدريان داريا1" بنقل النفط إلى سوريا.

ونقلت إعراب الحكومة البريطانية عن "القلق الشديد" إزاء احتجاز اثنتين من رعاياها في إيران.

وتطرقت الصحف إلى أسباب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون، وتأثيرها على السياسة الأمريكية الخارجية وعلاقاتها الدولية.

وتناولت الصحف تبعات تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم ثلث الضفة الغربية المحتلة حال فوزه في الانتخابات التي ستجري الأسبوع المقبل وهو ما وصفته الصحف بأنه إجراء سيقضي على أي آمال متبقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى إدانات الدول العربية والجامعة العربية لتلك التصريحات.