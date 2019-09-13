اهتمامات الصحف البريطانية الخميس

اهتمت الصحف البريطانية اليوم بنشر الحكومة البريطانية وثيقة وضعت فيها الخطوط العريضة لاستعداداتها الخاصة بسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وحذرت فيها من إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيرات على إمدادات الأدوية والأغذية.

وأبرزت الصحف تأكيد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ قبل 31 أكتوبر، مشيراً إلى أن هنالك تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج.

وأخبرت بحكم محكمة اسكتلندا العليا بعدم شرعية قرار الحكومة البريطانية بتعليق أعمال مجلس العموم البريطاني.

أشارت إلى الإدانات الدولية الواسعة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزامه ضم غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة في حالة فوزه بالانتخابات الأسبوع القادم.

ونقلت انتقاد الأمم المتحدة تعهد نتنياهو بضم غور الأردن واصفة إياه بالمدمر لعملية السلام مع الفلسطينيين كما حذر قادة ورؤساء من أنه سيزيد من اشتعال الشرق الأوسط.