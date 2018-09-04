إصابة صحفيين برصاص الاحتلال غرب رام الله

أصيب صحفيان برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط؛ إثر تغطيتهما المواجهات مع الاحتلال في منطقة جبل الرسان في قرية راس كركر غرب رام الله.

وقالت وزارة الصحة إن الصحفيين عصام الريماوي، وعباس المومني، وصلا مجمع فلسطين الطبي مصابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في راس كركر، ووصفت إصابتهما بالطفيفة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يتعمد إصابة الصحفيين وإرهابهم ومنعهم واعتقالهم أثناء تأديتهم رسالتهم الإعلامية لنقل انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا في مختلف مناطق الوطن.