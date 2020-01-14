اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين

تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم موضوعات متنوعة بشأن التوترات التي تشهدها الساحة الداخلية في إيران بعد كارثة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وقالت إن الانتقادات التي وجهها مكتب الرئيس حسن روحاني للحرس الثوري واتهامه بخداعهم بخصوص إسقاط الطائرة الأوكرانية قادت إلى تطور الخلاف بين الطرفين وبروزه إلى العلن لأول مرة.

ونقلت تقاير عن تحدي الطلاب المتظاهرين في طهران الثوابت الايدلوجودية المفروضة من قبل النظام منذ إندلاع الثورة الإيرانية عام 1979م وهتافهم ضدها في تحول لطبيعة الحركة الإحتجاجية نحو رفض التطرف.

وفي الشأن الليبي، تناولت الصحف محادثات السلام التي تستضيفها موسكو بين حكومة الوفاق الوطني واللواء حفتر، مشيرة إلى إعلان وقف إطلاق النار الأخير ينبئي ببوادر إنفراج في الأزمة.

على الصعيد المحلي، تناولت الصحف إجتماع رئيس الوزراء البريطاني مع وزيرة أقيلم ايرلندا الشمالية الأولى بعد الإعلان عن تشكيل حكومة الإقليم المفوضة المنحلة منذ أكثر من ثلاثة سنوات.