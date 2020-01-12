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اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتطورات الأحداث في إيران بعد إعتراف طهران بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية ووفاة ١٧٦ شخص على متنها.
وقالت الصحف إن إسقاط الطائرة التي كانت تقل عشرات المواطنين الإيرانيين أشعل المظاهرات من جديد غضباً من الحرس الثوري الإيراني الذي يعتبر المسؤول عن الحادثة، مضيفة بأن الطلاب الإيرانيين رددوا هتافات أثناء المظاهرات، مثل "عار عليكم" و"أنهوا حكمكم للبلاد".
وأشارت إلى إن الأزمة التي تشهدها إيران هذه الأيام تبدو الأكبر في البلاد منذ عام ١٩٧٩ م، ليست بسبب الضغوطات الدولية وحدها، لكن على المستوى المحلي هناك غضب متصاعد بين المواطنين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
ونقلت الصحف تنديد وزارة الخارجية البريطانية بإحتجاز سفيرها لدى طهران لمدة قصيرة بتهمة تحريض المظاهرات ضد النظام.
وتناولت في شأن منفصل تقارير عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ، وتولي إبن عمه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد العرش.

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اهتمامات الصحف البريطانية الأحد اهتمامات الصحف البريطانية الأحد



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