اهتمامات الصحف التونسية السبت

سلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على المشهد السياسي في تونس في ضوء تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وكتبت أن ملامح الحكومة بدأت تتضح وذلك بعد لقاء جمع الأحزاب السياسية المفترض أن تكوَن الائتلاف الحكومي القادم، في انتظار التحديد النهائي اليوم أو غدًا لتركيبة ائتلافها السياسي الداعم لها.

وتابعت صحف السبت في الشأن اللبناني احتجاجات في بعض المناطق في لبنان ضد تكليف حسان دياب بتشكل الحكومة، الذي قال اثر تكليفه، أنه سيعمل على تشكيل حكومة خلال ستة أسابيع، للمساعدة على خروج البلد من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

في شأن آخر تطرقت إلى استمرار القصف الجوي والبري من جانب قوات النظام السوري على مناطق بريفي أدلب الشرقي والجنوبي أوقع العشرات من القتلى والجرحى.

وتناولت صحف السبت تبني مجلس العموم البريطاني اتفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بحلول 31 يناير 2020.