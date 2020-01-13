اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين

لا تزال تداعيات إسقاط إيران طائرة ركاب أوكرانية تحظى بتغطيات واسعة ضمن اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة اليوم .

ولفتت الصحف الى أن الجبهة الداخلية في إيران هي الأكثر سخونة الآن، ليست بسبب أغتيال الجنرال قاسم سليماني، بل للغضب الشعبي الكبير من حادثة إسقاط الطائرة ومحاولة إنكار الجريمة من قبل النظام لكثرة الأدلة.

وحذرت من أن حالة الإستقطاب بين الإيرانيين المؤيدين والرافضين لمقتل الجنرال سليماني ربما تقود الى حرب بين المعسكرين، مشيرة الى أن وجود شبه إجماع بأن الأوضاع في إيران وضمن مناطق نفوذها الخارجية لن تستمر على ما كانت عليه قبل العملية.

وفي الشأن الليبي، رحبت الصحف بالإعلان عن التوصل الى وقف إطلاق نار بين حكومة الوفاق الوطني والجنرال حفتر وموافقة الأخير بوقف محاصرة طرابلس.

داخلياً، تناولت الصحف توجه ولي العهد، الأمير تشارلز ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى مسقط لأداء العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.