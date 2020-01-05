اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم على أبرز التطورات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن بريطانيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه مصالحها وجنودها.

وتناولت الأنباء عن قصف موقع تدريب عسكري بالعاصمة الليبية طرابلس الذي راح ضحيته عشرات القتلى.

ونقلت صحف الأحد التحذيرات من احتمالية أن تفقد المملكة المتحدة مقعدها الدائم بمجلس الأمن الدولي ما لم تمثل الي قرار محمكة العدل الدولية القاضي بإرجاع ملكية جزر تشاقوس الواقعة بالمحيط الهندي إلى موريشوتس.