اهتمامات الصحف البريطانية الخميس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع الأمنية في العراق. محذرةً من أن حادثة الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد من قبل ميليشيات مدعومة من إيران ربما تزيد من حالة التوتر التي تشهدها العراق خلال العام 2020 م.

وتناولت تهديد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون باستئناف الأنشطة النووية في حال لم يتم رفع الحصار الاقتصادي عن بلاده.

وحذرت صحف الخميس في شأن منفصل من أن حرائق الغابات في أستراليا تعد دليلًا كافيًا على ضرورة مواجهة التغييرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية.

وفي الشأن المحلي، تناولت الصحف السباق على منصب رئاسة حزب العمال المعارض، مشيرةً إلى أن وزير الخروج الأوروبي في حكومة الظل السابقة كيير ستارمر يعد الأوفر حظًا حتى الآن للفوز بالمنصب.